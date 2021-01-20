عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي: بايدن يوقع 17 قرارًا اليوم.(فيديو)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوقع 17 قرارًا اليوم تعيد الولايات المتحدة إلى طبيعتها.

وأوضح عفيفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن تلك القرارات ستدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمواطن الأمريكي، مشيرا إلى أن الكونجرس يناقش غدا قرارات مصيرية.

وأضاف أن تنصيب بايدن مشهد ديمقراطي، مردفا أن إدارة الرئيس الجديد تضم شخصيات متخصصة.

ووصف عضو الحزب الديمقراطي، ترامب بـ«شخص معتوه» وتصرفاته أدانت أمريكا.

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