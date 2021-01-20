الأهلي يعلن إتمام إعارة بادجي إلى أنقرة التركي
الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:00 م
علي نبوي
أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة لإرسال البطاقة
الدولية للاعب السنغالي أليو بادجي إلى نادي أنقرة جوجو التركي، بعدما تسلمت خزينة
النادي المقابل المالي نظير إعارة اللاعب بنية البيع نهاية الموسم الحالي.
وكان الأهلي قد وافق على إعارة بادجي لنادي أنقرة جوجو التركي
على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية البيع.
وحصل الأهلي اليوم على مبلغ ٢٥٠ ألف دولار مقابل إعارة المهاجم
السنغالي لنادي أنقرة جوجو التركي حتى نهاية الموسم.