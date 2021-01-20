الأهلي يعلن إتمام إعارة بادجي إلى أنقرة التركي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة لإرسال البطاقة الدولية للاعب السنغالي أليو بادجي إلى نادي أنقرة جوجو التركي، بعدما تسلمت خزينة النادي المقابل المالي نظير إعارة اللاعب بنية البيع نهاية الموسم الحالي.

 

وكان الأهلي قد وافق على إعارة بادجي لنادي أنقرة جوجو التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع أحقية البيع.

 

وحصل الأهلي اليوم على مبلغ ٢٥٠ ألف دولار مقابل إعارة المهاجم السنغالي لنادي أنقرة جوجو التركي حتى نهاية الموسم.

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