صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وآرسنال

كشفت تقارير صحفية إيطالية أنَّ مسئولي إنتر ميلان الإيطالي يدرسون عقد صفقة تبادلية مع آرسنال الإنجليزي.





وألمحت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أنَّ الدنماركي كريستيان إريكسن نجم خط وسط إنتر ميلان اقترب من الرحيل عن صفوف النيراتزوري وذلك بسبب عدم تأقلمه في إيطاليا وسط أنباء تفيد برغبته في العودة إلى الدوري الإنجليزي.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أنَّ إنتر ميلان يدرس عقد صفقة تبادلية مع آرسنال ينتقل بموجبها إريكسن إلى المدفعجية مقابل حصول النادي الإيطالي على خدمات الأوروجواياني لوكاس توريرا.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنَّ توريرا يلعب حاليا في أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حيث انتقل إلى النادي الإسباني في الصيف الماضي عقب انتقال النجم الغاني توماس بارتي إلى آرسنال.





وأفادت الصحيفة الإيطالية أنَّ الدافع الأول لتلك الفكرة أن إنتر ميلان بحاجة إلى التعاقد مع بديل جيد يدعم مارسيلو بروزوفيتش لذلك يحظى توريرا بقبول كبير لسابق خبرته مع أجواء الدوري الإيطالي حيث لعب سابقا لسامبدوريا.





وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنَّه مع ذلك إنتر ميلان لا يعتبر المهتم الوحيد بإعادة توريرا إلى الدوري الإيطالي فهناك أيضا ناديي فيورنتينا وتورينو الذان يسعيان للفوز بخدمات النجم الأوروجواياني.



