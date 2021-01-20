وكيل "النواب": وزيرا قطاع الأعمال والرياضة في البرلمان غدًا.. وإحالة داوود إلى لجنة القيم (فيديو)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:56 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إن مجلس النواب سيكون مختلفا عن المجالس السابقة.

وأضاف سعد الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن المجلس السابق لا نقلل منه، الذي أدى دوره وجاء في توقيت صعب

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أن وزيرا قطاع الأعمال العام والشباب والرياضة سيكونان أمام مجلس النواب غدا، لافتا إلى أن عدد كبير من النواب تقدموا اليوم بكلمة لوزير قطاع الأعمال.

وتابع أن 120 نائبًا تقدموا بكلمة لوزير التربية والتعليم، متوقعا تقدم أكثر من 100 نائب بكلمة لوزير قطاع الأعمال.

ولفت إلى أن أولوية منح الكلمة داخل البرلمان ليس لها ترتيب معين وإنما تكون لرئيس المجلس.


وفيما يتعلق بواقعة طرد النائب محمد عبدالمنعم داوود من المجلس أمس، أشار إلى أن داوود أدلى بأقواله أمام هيئة مكتب المجلس اليوم وقال إنه لم يقصد توجيه أي إساءه لأحد.

وأضاف هيئة مكتب المجلس قررت تعليق حضور النائب للجلسات العامة واللجان مع إحالته إلى لجنة القيم لحين الفصل في قرارها.

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