عبدالمنعم سعيد: ترامب أكثر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة قام بالإفراج عن المجرمين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال المفكر والكاتب السياسي، عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، عن الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب هو أكثر رئيس قام بإصدار قرارات عفو وكان أغلبها مجرمين حقيقيين، بل إن بعضهم كانوا نصابين وبعضهم من المحافظين.

وأضاف "سعيد" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء أن ترامب قام بعمل الكثير من المقايضات مقابل مبالغ مالية أو بعض المقايضات ذات الطبيعة السياسية، مشيرًا إلى أن هناك 200 مليون دولار في الحساب الخاص بحملته الانتخابية.

وأشار إلى أغلبية الحزب الجمهوري مؤيدة لترامب ولا يوجد انقسام كبير داخل الحزب، موضحًا أن قرار الصين بفرض عقوبات على مسئولين من إدارة ترامب سيساهم في تعميق الخلافات الأمريكية.

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