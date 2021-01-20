خبير سياسي: حقوق الإنسان سلاح تستخدمه الولايات المتحدة ضد معارضيها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية من موسكو، إن العلاقات السياسية الأمريكية الروسية والحرب الباردة استخدمت العديد من الإدارات الأمريكية كأداة ضغط لتمرير بعض القرارات الداخلية، وروسيا تشكل بعبع وعدو يهدد منظومة الامن القومي الأمريكي.

وأضاف "قناة"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أنه يمكن أن يستغل العلاقات السياسية الأمريكية الروسية؛ للتغاضي جزء ما وتصدير الأزمات والمعضلات الداخلية للخارج من خلال روسيا والصين.

وتابع، أن تركيا لا تعتبر حليف استراتيجي لروسيا، ولكنها شريك في أكثر من ملف، والعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ستبقى متوترة كما كانت، منوهًا بأن الملفات العالقة بين الطرفين والتي أبدع ترامب في تجزئتها ما يتعلق بمعاهدة السماء المفتوحة، وهناك حالة تنافسية جيوسياسي بين الولايات المتحدة وروسيا فيما يتعلق بسوريا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن انتقاد الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في روسيا يعكس ازدواجية المعايير الغربية، وهو سلاح يستخدم ضد من يقول لا للولايات المتحدة ويتعارض مع سياستها الخارجية.

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