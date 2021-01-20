"التعاون الدولي": 2020 شهد آفاقًا جديدة للشراكات الدولية لتنفيذ التنمية المستدامة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:21 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن العام الماضي شهد آفاقًا جديدة للشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، بما يسرع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز الجهود الدولية للتغلب على آثار وتداعيات جائحة كورونا .

وأوضحت خلال بيانها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أنه لا يمكن تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلا من خلال شراكات تنموية وتعاون متعدد الأطراف، لذلك فإن خطة التنمية الناجحة تتطلب شراكات شاملة، على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

وأشارت إلى مشاركتها من خلال مجموعة العمل الإقليمية المشتركة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، في إطلاق وثيقة مبادئ نظام اقتصادي واجتماعي جامع للأطراف ذات الصلة، والتي وقع عليها عدد من قيادات المنطقة، بهدف بناء رؤية مشتركة لبناء أنظمة اجتماعية واقتصادية أكثر مرونة ودمجًا واستدامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولفتت إلى أن الوثيقة الجديدة تقوم على سبعة مبادئ هي صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل نظم التعليم، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة .

كما أشارت إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي «محفز سد الفجوة بين الجنسين» في يوليو ٢٠٢٠، وهو المنصة الأولى من نوعها، في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويعد نموذج تعاون بين القطاعين العام والخاص، تم تدشينه لاتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال خلق سياسات مبتكرة لتعزيز المساواة بين الجنسين والتنوع والدمج والحراك الاقتصادي من خلال خطة عمل مدتها ثلاث سنوات، والتي تعد أساسية لأجندة الإصلاح في مصر.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة أبرمت اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، منها تمويلات بقيمة 6.7 مليار دولار لتمويل 70 مشروعًا تنمويًا في مختلف قطاعات الدولة خلال العام الماضي، فضلا عن التمويلات التنموية التي أتاحها شركاء التنمية للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية باعتباره شريكًا رئيسيًا .

أخبار تهمك

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وآرسنال

منذ 19 دقيقة

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ يوم

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ أقل من ساعتين

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي ينهي إرتباطه بجيرالدو

منذ ساعتين

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 8 ساعات

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

منذ ساعة و 21 دقيقة

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يُجري تغييرات موسعة على تشكيل برشلونة ضد كورنيا بالكأس

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ ثلث ساعة

موسيماني يتحدث عن كواليس فشل صفقة سيرينو

منذ ساعتين و 21 دقيقة

جالطة سراي يبحث ضم مصطفى محمد مجددا في يناير

منذ أقل من ساعة

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

02:36 م

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

07:30 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

10:00 م

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

08:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»