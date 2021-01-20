خبير سياسي: تنصيب بايدن "يوم فرح" للاتحاد الأوروبي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال صادق الطائي كاتب وباحث سياسي، إن يوم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، يمثل احتفالا للاتحاد الأوروبي خاصة بعد الولاية المنتهية للرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرا إلى أن فترة ترامب وتعامله مع الاتحاد الأوروبي كانت ضبابية.

وأضاف الباحث السياسي، في حديثه لقناة "الغد"، أن العلاقات الأمريكية – البريطانية في عهد ترامب كانت تختلف عن سابقيه خاصة خاصة بعد الإشارات الساخرة من قبل رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بأن أوباما يحمل الإرث الكيني في إشارة إلى أن كينيا كانت مستعمرة بريطانية، كذلك بعض المعاني والكلمات الأخرى في العلاقات الأمريكية – البريطانية والتوتر خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن فترة ترامب كان هناك تقارب مع لندن وكانت بريطانيا تعول كثيرا على العلاقة مع أمريكا بعد الخروج من البريكست والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن عهد بايدن قد يكون طريقا جديدا للعلاقات وقوتها بين أمريكا وبريطانيا في ظل انفتاح الولايات المتحدة الأمريكية على أوروبا.

وأوضح أن ترامب كان يتعامل بشكل حاد وبسخرية مع أكثر من دولة أوروبية وشخصيات مهمة منها المستشارة أنجيل ميركل والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، مؤكد أن تنصيب جو بايدن رئيسا لأمريكا اليوم هو "يوم فرح" للاتحاد الأوروبي وقد يكون ترجمة لعودة العلاقات الأمريكية – الأوروبية.

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