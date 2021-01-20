نجم دورتموند يستعد لتمثيل تونس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلن الإتحاد التونسي لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء أنه تلقى موافقة من جانب الفيفا حول تأهيل رمزي الفرجاني نجم بوروسيا دورتموند الألماني والذي يحمل الجنسية الألمانية والتونسية من أجل اللعب لصفوف نسور قرطاج.


وكان الاتحاد التونسي قد أرسل للفيفا من أجل النظر في إمكانية تأهيل رمزي الفرجاني خاصةً أنه سبق وأن شرك بصفوف المنتخب الألماني للشباب.


يُذكر أن الفرجاني يلعب في مركز قلب الدفاع وبدأ مسيرته الرياضية في صفوف كايزر سلاوترن قبل أن ينضم لصفوف دورتموند ويحصل مع الفريق على لقب المانيا للناشئين تحت سبعة عشر عاماً.

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