الشريف يكرم الثلاث أطفال المكفوفين الحافظين للقرآن الكريم ويهديهم ميدالية الإسكندرية (صور)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، الأطفال الثلاث المكفوفين الحافظين للقرآن الكريم وهم؛ محمد وفارس وملك. وأهداهم ميدالية الإسكندرية، وشهادات تقدير وجوائز مالية، وذلك تشجيعا لهم علي مواصلة النجاح والتقدم. لافتًا إلى أن المحافظة على أتم استعداد لتقديم كامل الدعم لهم.

وخلال تكريمهم؛ أعرب الشريف عن فخر واعتزاز الإسكندرية بهؤلاء الأطفال الثلاث، مقدما الشكر إلي والديهم علي الجهد الذي بذلوه معهم لظهورهم بهذا الشكل المشرف لنا ولمحافظة الإسكندرية.

وأكد الشريف علي أهمية الأسرة في توجيه أبنائهم وغرز القيم الإيجابية فيهم ليكون نواة تقدم وإزدهار لمصرنا، مشيرا إلي ضرورة الإهتمام بالنشء وتبني مواهبهم فهم بمثابة أجيال المستقبل لبلدنا.
الشريف يكرم الثلاث أطفال المكفوفين الحافظين للقرآن الكريم ويهديهم ميدالية الإسكندرية (صور)
الشريف يكرم الثلاث أطفال المكفوفين الحافظين للقرآن الكريم ويهديهم ميدالية الإسكندرية (صور)
الشريف يكرم الثلاث أطفال المكفوفين الحافظين للقرآن الكريم ويهديهم ميدالية الإسكندرية (صور)
الشريف يكرم الثلاث أطفال المكفوفين الحافظين للقرآن الكريم ويهديهم ميدالية الإسكندرية (صور)
الشريف يكرم الثلاث أطفال المكفوفين الحافظين للقرآن الكريم ويهديهم ميدالية الإسكندرية (صور)
الشريف يكرم الثلاث أطفال المكفوفين الحافظين للقرآن الكريم ويهديهم ميدالية الإسكندرية (صور)

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