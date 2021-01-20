تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد فولهام

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أعلن أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة فولهام، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب كرافين كوتاج، في إطار لقاءات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد فولهام في المركز الـ 18 برصيد 12 نقطة.

 

ويسعى يونايتد لتحقيق الانتصار اليوم، من أجل استعادة صدارة جدول الترتيب التي فقدها لصالح ليستر سيتي أمس.

 

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

 

دي خيا - بايلي - ماجواير - بوجبا - كافاني - مارسيال - جرينوود - فريد - فيرنانديز - لوك شاو - وان بيساكا.

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