أحمد موسى لوزير الإعلام: لماذا لم تتحدث عن المليار جنيه ديون "الإنتاج الإعلامي"؟ (فيديو)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
استعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا صادرًا من الهيئة الوطنية للإعلام، عن الديون التي وردت في بيان وزير الدولة للإعلام بمجلس النواب، ووصفه بـ«المتحرم». 

وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إنه قرأ من بيان «الوطنية للإعلام» ردًا على أسامة هيكل: «اللي عايز يقول حاجة على حد لازم يقول حاجة صحيحة».

وتابع: «كان لازم يكون فيه مصداقية من وزير الإعلام أسامة هيكل».

ووجه موسى سؤالا لهيكل: «لماذا لم تتحدث عن ديون مدينة الإنتاج الإعلامي التي قاربت المليار جنيه أمام مجلس النواب؟».

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