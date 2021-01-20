محلل سياسي: بريطانيا تنظر للولايات المتحدة كشريك اقتصادي مستقبلي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال كايد عمر غياطة، المحلل السياسي من لندن، إن العلاقة بين بريطانيا والولايات المتحدة استراتيجية وهامة جدًا، وبريطانيا تنظر لأمريكا بأنها صديق قديم وحميم وصديق وشريك اقتصادي مستقبلي، وتنظر بعين الرضا والإيجابية لوصول رئيس جديد منتخب بشكل ديمقراطي ومقبول من قبل كثير من زعماء العالم للحكم.

وأضاف "غياطة"، خلال حواره عبر "سكايب" مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن جو بايدن، كان نائب للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، ولديه علاقات جيدة مع كافة رؤساء العالم، وبريطانيا تأمل أن يكون هناك عقود تجارية اقتصادية يتم ابرامها مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وتابع، أن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، من أوائل زعماء العالم الذين باركوا نجاح جو بايدن ويرحب دائمًا بقدومه كرئيس جديد، وهو ممن انتقدوا المظاهرات العنيفة التي اتجهت لبناية الكونجرس، وهو محب للسلام ويريد انتقال سلمي للسلطة في الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن جونسون، كان لديه علاقة حميمة متميزة مع الرئيس السابق دونالد ترامب، ولكنه يمثل بريطانيا وينظر لمصلحتها ومصلحة بريطانيا في التعامل مع الرئيس الجديد جو بايدن.

أخبار تهمك

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

منذ ساعة و 22 دقيقة

كومان يُجري تغييرات موسعة على تشكيل برشلونة ضد كورنيا بالكأس

منذ ساعة و 21 دقيقة

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 9 ساعات

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينهي إرتباطه بجيرالدو

منذ ساعتين

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ يوم

جالطة سراي يبحث ضم مصطفى محمد مجددا في يناير

منذ أقل من ساعة

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ ثلث ساعة

موسيماني يتحدث عن كواليس فشل صفقة سيرينو

منذ ساعتين و 22 دقيقة

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وآرسنال

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

02:36 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

10:00 م

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

07:30 م

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

08:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»