أول تعليق من هالة صدقي عقب تعافي والد زوجها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
احتفلت الفنانة هالة صدقي بشفاء والد طليقها، وذلكمن خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت "صدقي" قائلا: "بشكركم من كل قلبي علي كل الحب اللي بعتوه لي الفتره اللي فاتت، واكيد كلكم عرفتوا سبب نزولي القاهره فجأة، واللي حصل واجب ومهما كانت العداوات في وقت المرض او الموت لازم تكون انت الاقوي لاني انسان حر".


وكان طليق الفنانة هالة صدقي قد وجه لها رسالة شكر لوقوفها بجانبه في أزمة مرض والده، حيث كتب قائلا: " تخيلو كده لما يكون في مشاكل طاحنة وقضايا مع ام اولادي واول لما تسمع ان بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزة تكون اول واحدة عنده هي والولاد مش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة.

واختتم: طبعا هي العظيمة ام ولادي هاله صدقي اشكرك جدا جدا لأنك انقذتي حياه بابا يا اصيله يا بنت الأصول ".

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