البوصات الأوروبية ترتفع بقيادة قطاع السيارات بالختام

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:37 م
بوابة الفجر
اختتمت البورصات الأوروبية تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بقيادة قطاع السيارات الذى صعد بنحو 2.7 بالمائة.

وأدى بايدن اليمين الدستورية ليكون الرئيس الـ46 للولايات المتحدة، داعياً خلال خطاب تنصيبه إلى توحيد صفوف الأمة.

ويأتي أداء الأسهم الأوروبية مع مكاسب قوية لنظيرتها الأمريكية خلال التعاملات، بدعم نتائج أعمال قوية.

وبنهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.7 بالمائة إلى 410.8 نقطة، كما زاد المؤشر البريطاني بنسبة 0.4 بالمائة إلى 6740.3 نقطة.

وارتفع "داكس" الألماني بنحو 0.8 بالمائة إلى 13921 نقطة، وصعد "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5 بالمائة إلى 5628.4 نقطة.

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