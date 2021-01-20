محافظ الشرقية: السماح بإقامة المناسبات في الأماكن المفتوحة بشروط

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
سمر السيد
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه القرار رقم 305 لسنه 2021م بحظر إقامه الأفراح وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة ويسمح بإقامتها بالأماكن المكشوفة، وفقًا للمساحات والأعداد الآتي بيانها مع الإلتزام بكافة التدابير الإحترازية والإحتياطات الصحية المقررة في هذا الشأن...

· أقل من 75 متر وحتى 50 متر عدد الأفراد 20 فرد

· أقل من 100 متر وحتى 79 متر عدد الأفراد 25 فرد

· أقل من 150 متر وحتى 101 متر عدد الأفراد 40 فرد

· أقل من 200 متر وحتى 151 متر عدد الأفراد 50 فرد

· أقل من 250 متر وحتى 201 متر عدد الأفراد 65 فرد

· أقل من 300 متر وحتي 251 متر عدد الأفراد 75فرد

· أقل من 350 متر وحتي 301 متر عدد الأفراد 90 فرد

· أقل من 400 متر وحتي 351 متر عدد الأفراد 100فرد

· أقل من 450 متر وحتي 401 متر عدد الأفراد 115 فرد

· أقل من 500 متر وحتي 451 متر عدد الأفراد 125فرد

· أقل من 550 متر وحتي 501 متر عدد الأفراد 140 فرد

· أقل من 600 متر وحتي 551 متر عدد الأفراد 150 فرد

· أقل من 650 متر وحتي 601متر عدد الأفراد 165فرد

· أقل من 700 متر وحتي 651 متر عدد الأفراد 175فرد

· أقل من 750متر وحتي 701متر عدد الأفراد 190 فرد

· المساحات الأكثر من 750متر عدد الأفراد لايتجاوز 200 فرد

شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحليه (مراكز- مدن - أحياء - قرى) بالتنسيق مع الجهات المعنيه كلًا في نطاق إختصاصه بالتأكد من الالتزام بكافة التدابير الإحترازيه والإحتياطات الصحيه المقرره في هذا الشأن وفي حالة المخالفه يتم إتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالف.

كما قرر المحافظ إلزام صاحب المنشأة بوضع لافته مدون بها عدد العاملين والأعداد المسموح بها على مدخل الموقع طبقا لهذا القرار لمراجعته بصفه دورية من قبل المحافظة.

كلف محافظ الشرقية إداره المتابعه الميدانيه بالتنسيق مع مديرية القوى العامله بمتابعه تنفيذ الإجراءات الإحترازيه وعرض تقرير أسبوعي بالموقف، مؤكدًا على الجهات المختصه تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

ويأتي هذا القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 431979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 1542019 بشأن المحال العامة،، وعلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 2020.

أخبار تهمك

كومان يُجري تغييرات موسعة على تشكيل برشلونة ضد كورنيا بالكأس

منذ ساعة و 21 دقيقة

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

منذ ثلث ساعة

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ ساعتين و 51 دقيقة

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ أقل من ساعتين

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينهي إرتباطه بجيرالدو

منذ ساعتين

موسيماني يتحدث عن كواليس فشل صفقة سيرينو

منذ ساعتين و 22 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين إنتر ميلان وآرسنال

منذ ثلث ساعة

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

منذ حوالي 6 ساعات

جالطة سراي يبحث ضم مصطفى محمد مجددا في يناير

منذ أقل من ساعة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

02:36 م

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين موسيماني والخطيب

10:00 م

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

07:30 م

سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

08:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»