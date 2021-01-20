سر استبعاد باتشيكو لنجم الزمالك من المباريات

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

طلب النجم المغربى محمد أوناجم، لاعب نادي الزمالك، من الجهاز الفنى للفريق، معرفة سبب عدم مشاركته فى المباريات خلال الفترة الماضية.

 

ووضع البرتغالي باتشيكو المدير الفنى للزمالك ملاحظات سلبية على أداء المحترف المغربى، بسبب عدم القدرة على اللعب فى أكثر من مركز.

 

كما انتقد باتشيكو عدم التزام محمد أوناجم بالدور الدفاعى فى المباريات أو خلال المشاركة فى التقسيمة، وهو ما يضع اللاعب فى موقف صعب.

 

يذكر أن الجهاز الفنى لنادى الزمالك يفضل الاعتماد فى مركز الجناح الأيمن على أحمد سيد زيزو أو شيكابالا.

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