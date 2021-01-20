قناة فضائية وحزب جديد.. أفكار ترامب الجديدة بعد الهزيمة (فيديو)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:07 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجهز لإنشاء حزب جديد باسم «الوطنيين».

وتابع شرقاوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد عبر سكايب «لا أحد يعلم فحوى الرسالة التي تركها ترامب لبايدن في البيت الأبيض»، مشيرا إلى أن عزوف ترامب عن حضور حفل تنصيب بايدن رسالة قوية مفادها عدم اقتناعه بنتيجة الانتخابات.

وتوقع إطلاق ترامب لمحطة تلفزيونية للتغلب على عزوف وسائل الإعلام عن تغطية أخباره، خاصة في ظل رغبته في الترشح عام 2024، لافتا إلى أن تقييد ترامب من النشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي وصمة عار للديمقراطية الأمريكية.

وأكمل «نستطيع القول أن جو بايدن دخل البيت الأبيض ظهر دبابة».

وأشاد شرقاوي بحفل افتتاح مجلس النواب المصري قائلا: «عمار يا مصر»، لافتا إلى وجود تقارير تكشف إيران في واقعة اقتحام الكونجرس.

وتساءل «لماذا لا يحارب الديمقراطيين الجماعات المسلحة، ويعلنوها تنظيمات إرهابية»، مؤكدا أن ترامب لم يتخذ أي قرار بالإعفاء عن نفسه.

وأشار إلى أن اعتزام بايدن العودة إلى اتفاقية المناخ، ستدمر صناعة النفط في الولايات المتحدة.

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حفل تنصيب بايدن تنصيب بايدن اقتحام الكونجرس

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