اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا يدين تصريحات أسقف اليونان

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:00 م
رئيس اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا
رئيس اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا
دعاء جمال

يعبر اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا عن استيائه البالغ للتصريحات المتطرفة والمتعصبة  والمسيئة للإسلام التى أدلى بها الاسقف ايرينوس اسقف اليونان والتى جائت بعيدة كل البعد عن معنى التسامح بين الأديان وتتنافى مع لغة الخطاب الدينى الذى يدعو إلى التعايش السلمى والتآخي الاجتماعي.


وأضاف الاتحاد عبر بيان له اليوم، الأربعاء:"إذ يعبر اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا عن استغرابه لهذه التصريحات التى تتعارض مع تاريخية وقوة العلاقات اليونانية مع الدول العربية والإسلامية".

 

وتابع:"فإن هذه التصريحات تؤكد على الحاجة الماسة إلى حوار بين الأديان يقوم على أساس تصحيح المفاهيم الخاطئة وتفنيد الايديولوجيات المشبوهة وعدم الزج بالاديان فى المعتركات السياسية".

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