العثور على جثة طفل غرق في ترعة الاسماعيلية بالشرقية

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عثرت قوات الإنقاذ النهري بالحماية المدنية في الشرقية منذ قليل علي جثة طفل عمره 10 سنوات غرق أثناء تعبئة جركن مياه من ترعة الإسماعيلية المارة بمشتول السوق.



كان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة مشتول السوق بلاغا بغرق " عمار سليمان محمد سليمان " 10 سنوات مقيم بقرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق وذلك أثناء قيامه بتعبئة جركن مياه من ترعة الإسماعيلية المارة أمام قرية المنبر.



انتقلت على الفور قوة من الحماية المدنية بالسرقية بإشراف اللواء محمد عدلي مدير الحماية المدنية والعقيد شريف بكر وكيل الحماية للبحث عن الجثمان وتم انتشاله. وتحرر محضر بالواقعة.

