أول تعليق لأصحاب صور "العروس الحامل" المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:29 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف مجدي محمود، صاحب صورة العروس الحامل الذي أثارت جدلًا على السوشيال ميديا، حقيقة الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "محمود" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" اليوم الأربعاء: "إحنا متعودين أننا نشارك أصدقائنا تفاصيل من يومنا، وهذه الحفلة كانت بمناسبة تحديد نوع الجنين، وده أنا بينته في أحد الفيديوهات على صفحتي".

وأضاف "فيه حد دخل أخذ برنت سكرين للصورة وبدأ في نشرها بطريقة مخالفة للحقيقة، ولو كان حد فكر يدخل على صفحتنا كان هيشوف صور فرحنا من سنتين، بس ده حد عايز يلم لايكات على موضوع معين، وأنا مش بأخذ أي مبالغ من انستجرام، والفيديو شافه أكثر من 100 ألف على صفحتي وزيهم على صفحتهم آية زوجتي".

من جانبها قالت آية مجدي، التي عرفت بالعروسة الحامل عبر مواقع التواصل "بيني وبين المتابعين علاقة حلوة وبحب اعرفهم تفاصيلي وعملت ايه، وحبيت أشاركهم فرحة معرفة نوع الجنين ولكن بطريقة مختلفة، ولكن فيه بعض فهموه الموضوع بطريقة خاطئة".

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