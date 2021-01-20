أول صفقة بعملة البتكوين في تاريخ كرة القدم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن إنتر دي مدريد الناشط في دوري الدرجة الثالثة الإسباني أبرم صفقة بعملة البتكوين الرقيمة علماً بأن النادي مملوك جزئياً من حارس ريال مدريد تيبو كورتوا.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن عملة البتكوين هي عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو وهي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إنترناسيونال دي مدريد قام بالتعاقد مع ديفيد بارال نجم هجوم ريال مدريد السابق صاحب البالغ من العمر 37 عاماً.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بارال أصبح أول لاعب يتم شراؤه في التاريخ بعملة البتكوين الرقمية دون الكشف عن قيمة الصفقة بالتحديد.

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