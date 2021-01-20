انتهاء الأمطار وعودة الشبورة.. بيان عاجل من الأرصاد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 21 يناير 2021.

طقس الخميس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الخميس ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والغربية من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

انتهاء الأمطار وعودة الشبورة.. بيان عاجل من الأرصاد
انتهاء الأمطار وعودة الشبورة.. بيان عاجل من الأرصاد
انتهاء الأمطار وعودة الشبورة.. بيان عاجل من الأرصاد
انتهاء الأمطار وعودة الشبورة.. بيان عاجل من الأرصاد

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