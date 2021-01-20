صالح جمعه يخوض برنامجا بدنيا خاص من أجل العودة للمشاركه للمباريات

صالح جمعه يخوض برنامجا بدنيا خاص من أجل العودة للمشاركه مع الفريق

يخوض صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، برنامجا بدنيا خاصا، خلال تلك الفترة، تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال بالنادي.

ويسعى الجهاز الفني لنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان، إلى تجهيز صالح جمعة دون الاستعجال في عودته إلى المباريات والتدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد تعافيه تماما من إصابة السمانة.

وبدأ صالح جمعة مرحلة تأهيل بدني عقب تعافيه تماما من الناحية الطبية، حيث يخوض تدريبات قوية مع مدرب الأحمال البرازيلي في نادي سيراميكا كليوباترا، لتجهيزه للمباريات القادمة.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة الجونة يوم الجمعة الموافق 29 من شهر يناير الجاري، على ملعب استاد السويس الجديد، بالجولة العاشرة للدوري، بعدما تقرر تأجيل لقاء المصري بالجولة التاسعة الذي كان من المزمع إقامته الأحد المقبل.