الأهلي ينهي إرتباطه بجيرالدو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:21 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، فسخ عقد اللاعب الإنجولي جيرالدو دا كوستا مع الأهلي بالتراضي وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين.. ووقع جيرالدو علي ما جاء في مذكرة التسوية..

في نفس الوقت قام الجهاز الفني واللاعبون بوداع اللاعب الإنجولي ووجه إليه الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة الشكر عن الفترة التي قضاها في النادي وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.

وقال مصدر داخل جدران القلعة الحمراء في تصريحات خاصة، أن جيرالدو وافق على رحيله، بحيث يحصل على 35٪ من باقي  قيمة عقده والمقدرة ب380 الف دولار.

وأضاف، أن اللاعب حصل على 40٪ من قيمة العقد الخاص به، وسيتم دفع الباقي بنظام التقسيط على مدار 22 شهرا.

وأوضح، أن عقد جيرالدو الذي تم فسخه مع الأهلي قيمته مليوني و50 الف دولار، حيث حصل الأنجولي في الموسم الأول له مع المارد الأحمر على في صيف 2019 على 210 دولار، والموسم الثاني 420 الف دولار، في الموسم الثالث يحصل على 425، وكان من المفترض أن يحصل في الرابع على 430، على أن يحصل في الخامس على 440 الف دور، بحيث ينتهي عقده في صيف 2024.

واختتم الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدا الخميس في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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