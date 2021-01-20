مباريات حاسمة لحرس الحدود والمنصورة والحمام والبلدية بالقسم الثاني

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تنطلق في الثانية والنصف من عصر الخميس منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بإقامة 4 مباريات وتختتم الجولة يوم السبت بإقامة 3 مباريات،بيتما تقرر تأجيل لقاء ابو قير. وبيلا بسبب الكورونا.



مباريات الخميس 21 يناير 2021



1-حرس الحدود مع الرجاء





يحل فريق الرجاء بقيادة أبو العينين شحاتة ضيفأ على فريق حرس الحدود بقيادة محمد حليم بملعب المكس.



يدخل فريق الحرس اللقاء وهو في القمة برصيد 17 نقطة بينما فريق الرجاء صاحب المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.



شهدت الجولة الماضية فوز الحرس على بنى عبيد برباعية نظيفة، وحقق فريق الرجاء الفوز على الجزيرة بثلاثية دون رد.



2- سبورتنج مع الحمام



يحتضن ملعب نادي ويست سيتى بالإسكندريةلقاء فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق فريق الحمام بقيادة أيمن الجمل.



يدخل فريق سبورتنج اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 11 نقطة بينما فريق الحمام متذيل المجموعة برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فسبورتنج على أبو قير بهدفين مقابل هدف، بينما تلقى الحمام الهزيمة من الأوليمبى بثلاثة أهداف مقابل هدف.



3- ألعاب دمنهور مع بلدية المحلة



يلعب فريق ألعاب دمنهور بقيادة محمود صبحي مع فريق بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد.



يدخل دمنهور اللقاء وهو في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بينما فريق البلدية في المركز الرابع برصيد 13 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز البلدية على دكرنس بهدفين نظيفين بينما تلقى دمنهور الهزيمة برباعية مقابل هدفين من فريق فاركو.



4- دكرنس مع المنصورة



يحل فريق المنصورة ضيفا دكرنس في لقاء ديربي مرتقب، ومواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق دكرنس بقيادة سعد فاروق مع فريق المنصورة بقيادة ياسر عبد الواحد.



يدخل فريق دكرنس اللقاء برصيد 9 نقاط في المركز التاسع، بينما فريق المنصورة في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.



تلقى الفريقان الهزيمة في الجولة الماضية حيث خسر دكرنس من فريق البلدية بهدفين نظيفين، كما تلقى فريق المنصورة بثلاثة أهداف نظيفة.



مباريات السبت 23 يناير



1- الجزيرة مع فاركو



يلتقي فريق الجزيرة بقيادة أحمد فكرى الصغير مع فريق فاركو بقيادة مجدى عبد العاطي بملعب المدينة الشبابية بأبو قير.



يدخل الفريق المطروحى اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 18 نقاط، بينما فريق فاركو صاحب المركز الخامس برصيد 11 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق فاركو برباعية مقابل هدفين على فريق دمنهور بينما تلقى فريق الجزيرة الهزيمة من فريق الرجاء بثلاثة أهداف نظيفة.



2- كفر الشيخ مع الأوليمبى



يستضيف فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرزاق فريق الأوليمبى بقيادة أحمد سارى.



يدخل فريق كفر الشيخ اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 10 نقاط بينما فريق الأوليمبى وصيف المجموعة برصيد 16 نقطة.



وحقق كفر الشيخ الفوز مؤخرا علي المنصورة بثلاثة أهداف نظيفة، كما حقق فريق الأوليمبى الفوز على فريق الحمام بثلاثة أهداف مقابل هدف.



3- المالية مع بنى عبيد



يواجه فريق المالية بقيادة أيمن مجدى فريق بنى عبيد بقيادة أدهم السلحدار يدخل فريق المالية اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 12 نقطة بينما فريق بنى عبيد صاحب المركز الخامس عشر برصيد 5 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق المالية مع فريق بيلا بدون أهداف، بينما تلقى فريق بنى عبيد الهزيمة برباعية نظيفة من فريق حرس الحدود.



ترتيب المجموعة الثالثة



1-حرس الحدود 17 نقطة

2- الأوليمبى 16 نقطة

3- أبو قير 15 نقطة

4- البلدية 13 نقطة

5- المالية 12 نقطة

6- فاركو 11 نقطة

7- سبورتنج 11 نقطة

8- كفر الشيخ 10 نقاط

9- الجزيرة 10 نقاط

10- دكرنس 9 نقاط

11- المنصورة 8 نقاط

12- الرجاء 7 نقاط

13- دمنهور 7 نقاط

14- بيلا 6 نقاط

15- بنى عبيد 5 نقاط

16- الحمام 4 نقاط