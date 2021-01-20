والدة رضيعة الدقهلية وجدها يرويان تفاصيل قيام والدها بتعريتها ومحاولة حرقها في الشارع

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:18 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف بسيوني محمد فهمي، جد طفلة الدقهلية، تفاصيل قيام والد الطفلة الرضعية بتعذيبها.

وقال "فهمي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": "صاحي قال لجيرانه أنه عايز يعمل مشكلة، وجه خبط عليا وقالي أنا عايز أضربك، وطلب البنت الصغيرة علشان يأخذها".

وأضاف "قولتله أن البنت نايمة ولكنه أصر وأخذها لقيت بنتي بتصوت من البلكونة وبتقولي أنه بيقلعها هدومها في الشارع في عز البرد وعايز يحرقها، وهو في الأول كان متجوز بنتي عرفي وبعدين كتب عليها رسمي، وعالطول كان بيضربها وتيجي غضبانة عندي، ورفعنا عليه قضية طلاق، ومش عايز يسجلها على اسمه علشان مش عايز يدفعلها نفقة".

من جانبها قالت آمال البسيوني، والدة الرضعية "اتجوزت وأنا عندي 17 سنة، وده سلو بلدنا ولما كملت السن القانوني كتب عليا رسمي، وكان عالطول بيضربني ويغضبني عند أهلي، ولما أرجع مش بلاقي حاجتي، وهو مش عايز يطلق علشان عايز يجردني من كل حاجاتي".

وأضافت "أخذت بنتي قبل كده لمدة شهر وهي عندها سبعة شهور وكان السبب في إني أفطمها بدري، وكان بيرجعها ومكنتش متوقعة أنه هيعمل كده، وأنا اللي صورت الفيديو علشان أفضحه، ورافعة عليه قضية طلاق وإثبات نسب لأنه لا يريد تسجيل الطفلة على اسمه لغاية دلوقتي".

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