بايدن عن علاقات واشنطن الخارجية: أتعهد بإصلاح سياسات ترامب الانعزالية





تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بإصلاح سياسات سلفه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الانعزالية بالنسبة لعلاقات واشنطن الخارجية.

وقال بايدن عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة: سنصلح تحالفاتنا ونتجه للانخراط مع دول العالم مرة أخرى.

وأضاف: سنكون شريكًا قويًا وموثوقًا به من أجل السلام والتقدم والأمن.

وأدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس ليصبح الرئيس 46 للولايات المتحدة.

ووصل الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل والرئيس الأسبق بيل كلينتون إلى مبنى الكابيتول لحضور مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة.

ونشر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "إنه يوم جديد في أمريكا"، وذلك بعد وصوله إلى العاصمة واشنطن قبيل تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة.

وأفادت شبكة cnn الإخبارية نقلًا عن مصدر مطلع بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ترك رسالة قبل مغادرته البيت الأبيض إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، دون الكشف عن محتواها.

وألقى ترامب كلمة أمام حشدًا من الصحافيين بقاعدة أندروز قبل مغادرته العاصمة واشنطن تمنى فيها للإدارة القادمة "حظًا سعيدًا" في إدارتها للبلاد دون أن يذكر اسم الرئيس المنتخب جو بايدن.

ووجه ترامب الشكر لعائلته متعهدًا بالقتال دائمًا من أجل بلاده.

وقال ترامب مخاطبًا أنصاره وعائلته: "أنتم شعب رائع وهذا بلد عظيم"، مضيفا: "إنه لشرف عظيم لي أنني كنت رئيسًا للولايات المتحدة طيلة الـ 4 سنوات الماضية".