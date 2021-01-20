"أبوظبي الأول" يوقّع اتّفاقيّة نهائيّة للاستحواذ على بنك عوده مصر

أعلن بنك أبوظبي الأول وبنك عوده ش.م.ل اليوم عن توقيع اتّفاقية نهائيّة لعمليّة استحواذ بنك أبوظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عوده "مصر".





وجاءت اتّفاقيّة الاستحواذ عقب استكمال عمليّة معمّقة لتدقيق المعطيات والفحص النافي للجهالة الذي أجراه بنك أبوظبي الأول على أعمال بنك عوده "مصر" وفقاً للتشريعات السارية، وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئيّة المطلوبة من البنك المركزي المصري.





ومن المتوقّع استكمال عمليّة الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة، بعد استيفاء عدّة شروط شائعة لمثل هذه العمليّة؛ منها الحصول على الموافقات النهائيّة من البنك والمصرفين المركزيَّين والجهات التنظيميّة والرقابيّة اللازمة في كلّ من دولة الإمارات العربيّة المتّحدة وجمهوريّة مصر العربيّة.





وقال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "لدى بنك أبوظبي الأول تاريخ طويل في جمهوريّة مصر العربيّة؛ حيث افتتح البنك أول فرع له في مصر منذ أكثر من 45 عاماً. وتُعدّ هذه العمليّة أول استحواذ دولي لبنك أبوظبي الأول، ومن شأنها أن تسهم في تسريع وتيرة نمو أعمال المجموعة في أسواق تتمتّع بإمكانات واعدة، خصوصاً وأنّ هذا الاستحواذ سيضيف خبرة واسعة وقوّة ماليّة تدعمان مسيرة النمو والإيرادات المستدامة لمجموعتنا. ويلتزم بنك أبوظبي الأول من جانبه بدعم العملاء في مصر من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفيّة التي تلبّي احتياجات الأفراد والشركات، فضلاً عن سعيه ليكون حلقة وصل للتجارة والاستثمار بين منطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا والعالم".





من جانبه، قال سمير حنّا، رئيس مجلس إدارة والمسؤول التنفيذي الرئيسي لمجموعة بنك عوده ش. م .ل: "تمثّل عمليّة الاستحواذ هذه أفضل النتائج التي توصّلنا إليها لصالح كافّة شركائنا، وبشكلٍ خاصّ عملائنا وموظّفينا في مصر، وذلك نتيجة التحدّيات التي يواجهها لبنان منذ 16 شهراً. ويعكس هذا الاستحواذ الثقة الكبيرة بجودة وفعاليّة نموذج الأعمال والحوكمة التي أسّستها مجموعة بنك عوده في المنطقة".





سيساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبوظبي الأول في مصر بشكل كبير، وستجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبيّة العاملة في الجمهوريّة من حيث الأصول، حيث تتجاوز قيمتها 120 مليار جنيه مصري "8.1 مليار دولار" بعد التجميع. وستساهم عائدات عمليّة البيع في تعزيز ملاءة مجموعة بنك عوده ومرونتها الماليّة.





وبلغ إجمالي أصول بنك عوده "مصر" 83.2 مليار جنيه مصري ما يعادل 5.3 مليار دولار أميركي بحلول نهاية سبتمبر 2020، في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 7.6 مليار جنيه مصري ما يعادل 479 مليون دولار أميركي.





ومن شأن الخدمات المصرفيّة المتميّزة التي يقدّمها بنك عوده "مصر" للأفراد والشركات، إلى جانب شبكة فروعه المنتشرة والبالغ عددها 53 فرعاً، أن تكمّل العمليّات التشغيليّة لبنك أبوظبي الأول في مصر من خلال فروعه البالغ عددها 17 فرعاً وحضوره المتميّز في السوق المصريّة منذ عام 1975.





وقد عمل كلّ من بنك أبوظبي الأول وشركة "يو بي إس. أيه جي" فرع لندن، كاستشاريّين ماليّين لعمليّة الاستحواذ، في حين عملت كلّ من "فريش فيلدز بروكهاوسدراينجر إل. إل بي" وشركة "معتوق بسيوني وحناوي" كاستشاريّين قانونيّين لبنك أبوظبي الأول في هذه الصفقة.





كما عملت المجموعة الماليّة "هيرمس" كالاستشاريّ الماليّ الوحيد لبنك عوده في عمليّة الاستحواذ هذه، في حين عملت كلّ من شركة "ديكرت إل إل بي" وشركة "ذو الفقار وشركائهم" كاستشاريّين قانونيّين لبنك عوده في هذه العمليّة. وقد قدّم ج ب مورغين رأياً حول عدالة سعر هذه العملية لبنك عوده في حين قدمت شركة "برودعايت أدفايسرز ش.م.ل" خدمات استشارية متصلة لهذه العملية .