أحمد موسى: واشنطن تتحول إلى ثكنة عسكرية يوم تنصيب بايدن (فيديو)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق الإعلامي أحمد موسى، على حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «ترامب قال خلال مؤتمر صحفي قبل مغادرة البيت الأبيض أنه سيعود مرة أخرى بطريقة أو بأخرى».

وأشار موسى إلى أن واشنطن تحولت إلى ثكنة عسكرية ضمن إجراءات تأمين حفل التنصيب، لافتا إلى أنه غير العادة لا يوجد مواطنين أمريكيين يحتفلون بالشوارع.

أدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليمين الدستورية، ليُنصب رئيسا للولايات المتحدة.
وقال بايدن خلال كلمته: «نحن شعب يسعى إلى السلام على مدى قرون، وما زال أمامنا شوط طويل، ولدينا الكثير من الأعمال التي نريد إنجازها»

وتابع: «واجهنا أزمة فيروس كورونا، وفقدنا أرواحًا كثيرة، فضلا عن إغلاق مئات الشركات أبوابها»، مردفا: «سنواجه التطرف والإرهاب والتحديات وسننتصر عليها».

أخبار تهمك

الأهلي ينهي إرتباطه بجيرالدو

منذ ثلث ساعة

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

منذ 13 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

منذ ساعتين و 42 دقيقة

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

منذ حوالي 3 ساعات

خاص- وكيله: جيرالدو يحصل على قيمة تعاقده كاملا من الأهلي على دفعتين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل. المالية: القبض على صاحب و مدير أحد مكاتب المحاسبة

منذ يوم

الكشف عن ما دار بين محمد الشناوي وحكم لقاء الأهلي والبنك

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ يوم

الأهلي يستقر على صفقة جديدة

منذ حوالي 22 ساعة

موسيماني يتحدث عن كواليس فشل صفقة سيرينو

منذ ساعة الا ربع

ميسي يضع شروطه لتمديد عقده

منذ حوالي 6 ساعات

سموحة يرفض عرض الزمالك لضم نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مواعيد مونديال الأندية بمشاركة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

منذ ساعة و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

خاص- الفتاة اليونانية تكشف لـ "الفجر" تفاصيل تحرش عمرو وردة بها وتوجه رسالة لنجم باوك

مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

07:30 م

بالأسماء.. استبعاد الشناوي وأكرم توفيق و5 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب

06:01 م

الأهلي ينهي إرتباطه بجيرالدو

08:21 م

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقة المُعلقة

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»