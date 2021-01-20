أحمد موسى: واشنطن تتحول إلى ثكنة عسكرية يوم تنصيب بايدن (فيديو)

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علق الإعلامي أحمد موسى، على حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «ترامب قال خلال مؤتمر صحفي قبل مغادرة البيت الأبيض أنه سيعود مرة أخرى بطريقة أو بأخرى».



وأشار موسى إلى أن واشنطن تحولت إلى ثكنة عسكرية ضمن إجراءات تأمين حفل التنصيب، لافتا إلى أنه غير العادة لا يوجد مواطنين أمريكيين يحتفلون بالشوارع.



أدى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليمين الدستورية، ليُنصب رئيسا للولايات المتحدة.

وقال بايدن خلال كلمته: «نحن شعب يسعى إلى السلام على مدى قرون، وما زال أمامنا شوط طويل، ولدينا الكثير من الأعمال التي نريد إنجازها»



وتابع: «واجهنا أزمة فيروس كورونا، وفقدنا أرواحًا كثيرة، فضلا عن إغلاق مئات الشركات أبوابها»، مردفا: «سنواجه التطرف والإرهاب والتحديات وسننتصر عليها».

