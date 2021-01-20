سيميوني يقترب من البقاء في أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك محادثات بين أتلتيكو مدريد والمدير الفني للفريق الأرجنتيني دييجو سيميوني من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.





وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن نادي العاصمة الإسبانية عرض على المدير الفني الأرجنتيني عقد جديد حتى صيف 2024.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن تصريحات سيميوني بعد توديع بطولة كأس ملك إسبانيا أمام فريق كورنيلا كانت قد أثارت جدل كبير، حيث فتح الباب أمام رحيله عن الروخيبلانكوس.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه على الرغم من ذلك فإن المفاوضات لن تكون معقدة بين الطرفين خاصة وأن الفريق يتصدر بطولة الدوري الإسباني.



