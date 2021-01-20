أستاذ علاقات دولية: كل الخيارات مطروحة أمام بايدن في الصراع النووي (فيديو)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:57 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد فراس أستاذ العلاقات الدولية، إن كل الخيارات مطروحة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة مع قدوم جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في الصراع النووي مع إيران، مشيرا إلى أن المخطط الإسترايجي لمواجهة إيران ضمن السياسات الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في حديثه لقناة"الغد"، أن هناك أكثر من خيار لأمريكا في التعامل في الملف النووي، موضحا أن سياسات الحصار من الخطط المطروحة في المواجهة، كذلك التحالف وقد يكون على مائدة وطاولة المفاوضات من جديد.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن من ضمن الخيارات المطروحة للإدارة الأمريكية الجديدة في التعامل مع الملف النووي، هي الحرب المباشرة، مبينا أن سياسة الحصار قد تكون مثلما تم مع فنزويلا والدول العربية أيضا.

وأكد أن كل الخيارات مفتوحة على مصراعيها، منوها إلى الجرأة التي تتسم بها إدراة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قد تكون لها مفعول السحر، خلاف السياسة القديمة في فترة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قائلا: قد تكون هناك حروب يقوم بها بايدن خلال ولايته.

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