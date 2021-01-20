أستاذ علاقات دولية: كل الخيارات مطروحة أمام بايدن في الصراع النووي (فيديو)

أستاذ علاقات دولية: كل الخيارات مطروحة أمام بايدن في الصراع النووي (فيديو)
الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:57 م
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد فراس أستاذ العلاقات الدولية، إن كل الخيارات مطروحة أمام الإدارة الأمريكية الجديدة مع قدوم جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في الصراع النووي مع إيران، مشيرا إلى أن المخطط الإسترايجي لمواجهة إيران ضمن السياسات الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية خلال الأعوام المقبلة.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في حديثه لقناة"الغد"، أن هناك أكثر من خيار لأمريكا في التعامل في الملف النووي، موضحا أن سياسات الحصار من الخطط المطروحة في المواجهة، كذلك التحالف وقد يكون على مائدة وطاولة المفاوضات من جديد.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن من ضمن الخيارات المطروحة للإدارة الأمريكية الجديدة في التعامل مع الملف النووي، هي الحرب المباشرة، مبينا أن سياسة الحصار قد تكون مثلما تم مع فنزويلا والدول العربية أيضا.
وأكد أن كل الخيارات مفتوحة على مصراعيها، منوها إلى الجرأة التي تتسم بها إدراة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قد تكون لها مفعول السحر، خلاف السياسة القديمة في فترة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قائلا: قد تكون هناك حروب يقوم بها بايدن خلال ولايته.
وأضاف أستاذ العلاقات الدولية، في حديثه لقناة"الغد"، أن هناك أكثر من خيار لأمريكا في التعامل في الملف النووي، موضحا أن سياسات الحصار من الخطط المطروحة في المواجهة، كذلك التحالف وقد يكون على مائدة وطاولة المفاوضات من جديد.
وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن من ضمن الخيارات المطروحة للإدارة الأمريكية الجديدة في التعامل مع الملف النووي، هي الحرب المباشرة، مبينا أن سياسة الحصار قد تكون مثلما تم مع فنزويلا والدول العربية أيضا.
وأكد أن كل الخيارات مفتوحة على مصراعيها، منوها إلى الجرأة التي تتسم بها إدراة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن قد تكون لها مفعول السحر، خلاف السياسة القديمة في فترة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قائلا: قد تكون هناك حروب يقوم بها بايدن خلال ولايته.