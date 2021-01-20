مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم: يناقش إقرار عددًا من البرامج الجديدة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:53 م
بوابة الفجر
ريهام على
تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، عقد مجلس شئون التعليم والطلاب جلستة رقم (١٧١) برئاسة الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعضوية أعضاء المجلس الموقر وذلك اليوم الأربعاء.

صرح الدكتور خالد عطا الله أن المجلس ناقش إنشاء مشروع اللائحة الداخلية لوحدة الدعم النفسي بقسم علم النفس بكلية الآداب، كما ناقش مقترح برنامج بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بنظام الساعات المعتمدة بكلية طب الأسنان.

وأضاف أن المجلس ناقش إنشاء برنامج تعليم طبي متميز بكلية الطب على أن تبدأ الدراسة به فى شهر سبتمبر ٢٠٢١، وأيضًا ناقش المجلس اللائحة النهائية لبرنامج التربية للطفولة المبكرة بنظام التعلم المدمج، وذلك بعد دراسة ومراجعة اللجنة المشكلة بقرار مجلس شئون التعليم والطلاب بجلستة المنعقدة فى شهر نوفمبر ٢٠٢٠، وأخيرًا ناقش المجلس تقرير اللجنة المشكلة بقرار مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته رقم (١٧٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠١٢٢١ لمراجعة وفحص لائحة برنامج البكالوريوس المهني في الخدمة الإجتماعية بنظام التعلم المدمج.
مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم: يناقش إقرار عددًا من البرامج الجديدة
مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم: يناقش إقرار عددًا من البرامج الجديدة
مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم: يناقش إقرار عددًا من البرامج الجديدة
مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم: يناقش إقرار عددًا من البرامج الجديدة
مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم: يناقش إقرار عددًا من البرامج الجديدة
مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم: يناقش إقرار عددًا من البرامج الجديدة
مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم: يناقش إقرار عددًا من البرامج الجديدة
مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم: يناقش إقرار عددًا من البرامج الجديدة
مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم: يناقش إقرار عددًا من البرامج الجديدة
مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم: يناقش إقرار عددًا من البرامج الجديدة

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