شاهد.. بكاء عائلة دونالد ترامب قبل مغادرته للبيت الأبيض

عرضت فضائية "العربية" مقطع فيديو يرصد لحظات بكاء عائلة الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب أثناء إلقائه لخطاب الوداع في حضور عدد من أنصاره قبل مغادرة البيت الأبيض قبل ساعات من بدء تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.وظهر خلال مقطع الفيديو علامات البكاء والتأثر من أبناء ترامب أثناء خطابه وحديثه عن إنجازاته التي قدمها للولايات المتحدة قبل أن يستقبل الطائرة الرئاسية إلى فلوريدا.