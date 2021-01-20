مواجهات هامة لمركز شباب الفيوم وعاملين غارب وابشواي واهناسيا بالقسم الثالث
الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:40 م
محمد الحسيني
تقام عصر الخميس منافسات الاسبوع السابع بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الاحمر ، فى ظل قوة الفرق المشاركة والمنافسة على الصعود .
حيث يستضيف مركز شباب ابشواى نظيره مركز شباب سنورس .
ويحل رأس غارب ضيفا على مركز شباب الفيوم .
فيما يستضيف عاملين غارب نظيره مطرطارس، ويحل اهناسيا الرياضى ضيفا على سينزو ويستضيف اطسا نظيره ابو كساة .
فيما تم تأجيل مباراة ببا وضيفه الواسطى لتقام السبت القادم .
ولن يلعب طامية مواجهات بتلك الجولة .
ترتيب المجموعة الرابعة
1 -سينزو 14
2 - مطرطارس 13 نقطة .
3 - طامية 11 نقطة .
4 - ابو كساة 10 نقاط .
5 -الواسطى 10 نقاط .
6 - ابشواى 9 نقاط .
7 - سنورس 8 نقاط .
8 - عاملين غارب 6 نقاط .
9 - ببا 6 نقاط
10 - اهناسيا 5 نقاط .
11 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط .
12 - اطسا نقطتين .
13 - راس غارب صفر نقاط .