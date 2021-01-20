مواجهات هامة لمركز شباب الفيوم وعاملين غارب وابشواي واهناسيا بالقسم الثالث

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني


تقام عصر الخميس منافسات الاسبوع السابع بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الاحمر ، فى ظل قوة الفرق المشاركة والمنافسة على الصعود .

حيث يستضيف مركز شباب ابشواى نظيره مركز شباب سنورس .

ويحل رأس غارب ضيفا على مركز شباب الفيوم .

فيما يستضيف عاملين غارب نظيره مطرطارس، ويحل اهناسيا الرياضى ضيفا على سينزو ويستضيف اطسا نظيره ابو كساة .

فيما تم تأجيل مباراة ببا وضيفه الواسطى لتقام السبت القادم .

ولن يلعب طامية مواجهات بتلك الجولة .

ترتيب المجموعة الرابعة 

1 -سينزو 14

2 - مطرطارس 13 نقطة .

3 - طامية 11 نقطة .

4 - ابو كساة 10 نقاط .

5 -الواسطى 10 نقاط .

6 - ابشواى 9 نقاط .

7 - سنورس 8 نقاط .

8 - عاملين غارب 6 نقاط .

9 - ببا 6 نقاط

10 - اهناسيا 5 نقاط .

11 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط .

12 - اطسا نقطتين .

13 - راس غارب صفر نقاط .

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