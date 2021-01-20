مواجهات هامة لمركز شباب الفيوم وعاملين غارب وابشواي واهناسيا بالقسم الثالث

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تقام عصر الخميس منافسات الاسبوع السابع بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية بنى سويف والفيوم والبحر الاحمر ، فى ظل قوة الفرق المشاركة والمنافسة على الصعود .



حيث يستضيف مركز شباب ابشواى نظيره مركز شباب سنورس .



ويحل رأس غارب ضيفا على مركز شباب الفيوم .



فيما يستضيف عاملين غارب نظيره مطرطارس، ويحل اهناسيا الرياضى ضيفا على سينزو ويستضيف اطسا نظيره ابو كساة .



فيما تم تأجيل مباراة ببا وضيفه الواسطى لتقام السبت القادم .



ولن يلعب طامية مواجهات بتلك الجولة .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 -سينزو 14



2 - مطرطارس 13 نقطة .



3 - طامية 11 نقطة .



4 - ابو كساة 10 نقاط .



5 -الواسطى 10 نقاط .



6 - ابشواى 9 نقاط .



7 - سنورس 8 نقاط .



8 - عاملين غارب 6 نقاط .



9 - ببا 6 نقاط



10 - اهناسيا 5 نقاط .



11 - مركز شباب الفيوم 3 نقاط .



12 - اطسا نقطتين .



13 - راس غارب صفر نقاط .