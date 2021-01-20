برلماني: وزير التعليم يؤدي دوره جيدًا لتصحيح المنظومة التعليمية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:38 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم - محمد المسلمي
قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الوزراء النشطين الذين يحاولون بقدر الإمكان إصلاح المنظومة التعليمية، مُشيرًا إلي أن الغالبية العظمي مع تأييد فكرة التغيير لصالح إنجاح العملية التعليمية في مصر.

وأضاف "أبو العلا" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن عملية التغيير سوف تواجه مقاومات في بداية الأمر لمحاولة هدمها وإفشالها وهذا أمر طبيعي، مؤكدًا أننا استمرينا لمدة 100 عام علي الأوضاع القديمة للعملية التعليمية وحان الوقت لتطويرها وإستمرارها.

وأوضح "أبو العلا" أنه قد ثُبت في الاونة الأخيرة فشل عملية التعليم وكان لابد من هذا التطوير، مشيرًا إلى أن عملية التطوير بدأت من المراحل الأولي للتعليم مرورًا بمرحلة الثانوية العامة وذلك لكسر حاجز الرهبة والخوف المعتاد والمشهور من هذه المرحلة.

وأكد، أن عملية التطوير سوف تشهد محاربة لمحاولة إفسادها من قِبل مافيا الدروس الخصوصية وبعض الأهالي الراغبين في عدم تعلم أولادهم كما ينبغي، مؤكدًا أن الوزير طارق شوقي يقوم بدوره جيدًا لبداية ثورة تعليمية جديدة وتصحيح المنظومة التعليمية من حيث المناهج، وكفاءة المُعلم والأبنية التعليمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن نواب البرلمان خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور الوزير طارق شوقي، قاموا بنقل كافة صور المعاناة التي يتعرض لها المواطنين في دوائرهم من عملية التعليم عن بُعد وشبكات الإنترنت وخاصة في الأونة الإخيرة بسبب جائحة فيروس الكورونا والتي أحدثت تغيير في النظام التعليمي ككل.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عرض وزيري التربية والتعليم، والتعاون الدولي، برنامج عملهما، تنفيذًا لقرار المجلس باستدعاء الحكومة لوجود بعض الملاحظات في الأداء خلال الفترة الماضية.

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