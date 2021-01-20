ياسمين صبري تبهر متابعيها بفستان صيفي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة من أحدث جلسات تصوير لها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت "صبري" في الصورة بفستان صيفي مزرقش بالألوان، واعتمدت على الميك أب الهادئ والشعر المنسدل على كتفها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية"، مع عدد من الفنانين منهم أحمد مجدي وهبة مجدي ونهال عنبر ومحمود البزاوي ومحمد أبوداوود ونهال عنبر وأشرف زكي وإدوارد وأحمد الشامي وعمر الشناوي ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل

ياسمين صبري تبهر متابعيها بفستان صيفي
ياسمين صبري تبهر متابعيها بفستان صيفي

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