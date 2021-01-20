برلماني يكشف مطالب النواب لوزير التعليم.. أبرزها زيادة أعداد المدارس (فيديو)

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال سامي سليم، عضو مجلس النواب، إن النواب وجهوا عدة مطالب لوزير التربية والتعليم خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء.

وأوضح سليم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن من بين تلك المطالب مشكلة زيادة أعداد الطلاب في المدارس، لا سيما خلال جائحة كورونا، وطالب النواب هيئة الأبنية التعليمية زيادة أعداد المدارس في القرى والريف.

وأضاف أن النواب طالبوا الوزير برفع كفاءة التعليم الفني.

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