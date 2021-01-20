كواليس حوار بيريز ورونالدو في تورينو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت وسائل إعلامية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني أجرى حوار مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الحالي.

وأفاد إيدو أجيري الصحفي المقرب من ريال مدريد وكريستيانو رونالدو بأن فلورنتينو بيريز كان قد تواجد أمس في مدينة تورينو الإيطالية وعقد اجتماعاً بلغت مدته 3 ساعات مع أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس ورئيس رابطة الأندية الأوروبية.

وأكد إيدو أجيري أن كريستيانو وفلورنتينو أجروا محادثة لطيفة للغاية في منشآت يوفنتوس.

وأشار إيدو أجيري إلى أن كريستيانو رونالدو كان قد رحل عن ريال مدريد في 2018 بعد 9 سنوات قضاها داخل جدران الملكي, خاض خلالها 438 مباراة وسجل 450 هدفاً وصنع 132 هدف آخرين.

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