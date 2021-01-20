أتالانتا يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع أودينيزي بالدوري الإيطالي

واصل أتالانتا نزيف النقاط ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع مضيفه أودينيزي اليوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة للمسابقة.





أهدر أتالانتا، الذي تعادل للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، فرصة دخوله ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب البطولة، ليحتل المركز الخامس برصيد 33 نقطة.





في المقابل، رفع أودينيزي، الذي لم يحقق أي انتصار في البطولة للمباراة الثامنة على التوالي، رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر.





جاءت المبادرة من جانب أودينيزي، الذي أحرز هدفا مبكرا في الثواني الأولى من عمر اللقاء عن طريق روبيرتو بيرييرا، فيما تعادل لويس مورييل لمصلحة أتالانتا في الدقيقة 44.



