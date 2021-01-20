تعادل الجزيرة المطروحي مع المالية في مؤجلات المظاليم

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو


تعادل فريق الجزيرة المطروحي مع مالية كفر الزيات سلبيا في المباراة التي جرت بينهما الاربعاء بملعب المدينة الشبابية بأبوقير بالأسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.
دخل الجزيرة اللقاء بتشكيل مكون من: محمود عبد المنصف ، وإسماعيل سعيد، وشهاب محمد، وكريم رأفت، ومحمد عامر، ومحمد ثروت، وعبده شحاتة، وأحمد سمير، واحمد عبدالعال، ومحمد السيسي، ومحمد نور . 

بينما دخل المالية اللقاء بتشكيل مكون من: حمادة الشرنوبي، ومصطفي جمعة، وأحمد عبد القادر، وأحمد علي، ومحمد عبد المنعم، ومحمد جمال، ونجيب محمد، وفريد حلمي، وعبد الله السيد، ومختار سليمان،وحمادة عبد الرسول. 

بهذة النتيجة يرفع الجزيرة رصيدة للنقطة العاشرة يحتل بها المركز التاسع، بينما رفع المالية رصيدة للنقطة الثانية عشر في المركز الخامس.

يذكر أن المباراة قد تم إعادتها بعد تظلم الجزيرة من قرار لجنة المسابقات بإحتساب الجزيرة مهزوما 0/3 بعد إلغاء الحكم المباراة حينها لعدم توافر سيارة إسعاف.

أدار اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم مكون من : سيد منير حكم ساحة، وعاونة كل من:محمد أبو العزايم مساعد أول، و عماد الشامى مساعد ثان، ومحمود عثمان حكم رابع.


ترتيب المجموعة الثالثة

1-حرس الحدود 17 نقطة
2- الأوليمبى 16 نقطة
3- أبو قير 15 نقطة
4- البلدية 13 نقطة
5- فاركو 11 نقطة
6- المالية 13 نقطة
7- سبورتنج 11 نقطة
8- كفر الشيخ 10 نقاط
9- الجزيرة 10 نقاط
10- دكرنس 9 نقاط
11- المنصورة 8 نقاط
12- الرجاء 7 نقاط
13- دمنهور 7 نقاط
14- بيلا 6 نقاط
15- بنى عبيد 5 نقاط
16- الحمام 4 نقاط

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