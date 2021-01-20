مهاجم غير متوقع يدخل حسابات الزمالك لخلافة مصطفى محمد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف

 

دخل المهاجم الغيني يايا سانوجو، لاعب تولوز الفرنسي السابق، حسابات مسؤولي الزمالك للتعاقد معه خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

 

بديل مصطفى محمد في الزمالك

 

وقام أحد وسطاء الاعبين بعرض المهاجم الغيني يايا سانوجو، لاعب تولوز السابق، على مسؤولي الزمالك للتعاقد معه وذلك عقب انتهاء عقده مع النادي الفرنسي.

 

وأكد وسيط الاعبين لإدارة الزمالك أن الاعب لن يكلف خزينة القلعة البيضاء أية أموال خاصة وأن الاعب أصبح حرا بعد نهاية عقده مع نادي تولوز الفرنسي.

 

ولعب المهاجم الغيني يايا سانوجو، للعديد من الأندية القوية، على رأسها أوكسير الفرنسي خلال الفترة من 2010 إلى 2013، وآرسنال الإنجليزي خلال الفترة من 2013 إلى 2017.

 

كما لعب المهاجم الغيني يايا سانوجو، لفريق كريستال بالاس الإنجليزي عام 2015، وكذلك تولوز الفرنسي عام 2017 وتواجد ضمن صفوفه لمدة 4 مواسم قبل انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضى.

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