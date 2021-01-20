نائب أمير منطقة جازان يتفقد محافظة الريث

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

زار الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، محافظة الريث وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف محافظات المنطقة.

 

واطلع خلال الجولة على عدد من المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة ومنها مشروع المجموعة الرابعة لاستكمال طريق مركز جبل القهر، مستمعاً لشرح من نائب مدير فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس قاسم الغزواني عن المشروع الذي نفذ بتكلفة إجمالية بلغت اكثر من ١١ مليون ريال لخدمة المركز والقرى التابعة له.

 

كما وقف نائب أمير جازان ميدانياً على عدد من المواقع السياحية بجبل القهر، موجهاً في ختام الجولة بأهمية العمل الجاد لإنجاز المشروعات التنموية وتهيئة المواقع السياحية وتوفير كل ما يحتاجه الأهالي والمتنزهون والسائحون.

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