أم "طفلة واقعة التعري": "أبوها أجبرني على خلع ملابسي وتصويري عارية"

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:28 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
بعد إشتعال مواقع التواصل الإجتماعي بفيديو الطفلة الرضيعة التي قام والدها بتجريدها من ملابسها وتركها في الأرض وسط رفض لتدخل الأهالي لحماية الطفلة الرضيعة.

قامت وزارة الداخلية بالبحث عن الأب المتهم بتجريد إبنته ولكن كانت الردود مثيرة لغضب الكثير من رواد مواقع السوشيال ميديا حيث قال:" البنت دي مش بنتي والأم علي علاقة بخطيبها السابق وقمت بهذا العمل لكي أحرق قلبها علي طفلتها".

فيما كان رد الأم بأن هذا الأتهام كذب وليس له اي اساس من الصحة ولكن زوجها قام بإجبارها علي خلع ملابسها لكي يصورها عارية لكي يهددها ويساومها علي ان تتنازل عن كافة حقوقها بعد ان طلبت منه الطلاق.

وما زالت التحقيقات مستمرة بعد التحفظ على الأم والأب.

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