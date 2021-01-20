عائلة وائل الإبراشي تكشف تطورات حالته الصحية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
مي مرسي
كشفت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي عن تطورات حالته الصحية وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب عائلة "الإبراشي" قائلين: "الحالة الصحية للاعلامي وائل الابراشي في تحسن واستقرار تام بإذن الله وهو يتماثل الآن للشفاء وقريبا سوف يعود لجمهوره ومحبيه ونؤكد ان الإعلامي وائل الإبراشي موجود بغرفة عادية داخل مستشفي زايد التخصصي ولا صحة لأي خبر سلبي".

وكان رئيس تحرير برنامج "التاسعة" قد كشف عن حالة وائل الإبراشي قائلا أن حالته الصحية في استقرار ومن المقرر عودته للمنزل في الأيام المقبلة.

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