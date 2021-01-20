بايدن: فيروس كورونا من أهم التحديات.. وسأعمل على توحيد البلاد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:23 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الشعب الأمريكي يسعى دائمًا إلى الوحدة، لافتًا إلى أن فيروس كورونا من أهم التحديات التي ستواجه أمريكا.

وأَضاف "بايدن"، خلال خطاب تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أن عدد ضحايا فيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية يتجاوز عدد ضحايا الحرب العالمية الثانية.

وتابع: "سأعمل على توحيد البلاد والشعب، وسنتغلب على فيروس كورونا القاتل، وسيكون هناك عدلًا عرقيًا، وسنسنعى لتوفير فرص عمل".

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