بايدن بعد تنصيبه رئيسًا لأمريكا: اليوم نحتفل بالنصر

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب حلف اليمين الدستوري وتنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية،: "هذا هو يوم الولايات المتحدة، ويوم الديموقراطية، ويوم التجديد والأمل، يوم للتاريخ".

وتابع "بايدن"،: "اليوم نحتفل بالنصر، ليس نصر مرشح بل نصر قضية الديموقراطية وإرادة المواطنين، والولايات المتحدة قادرة دائمًا على التحدي"، مؤكدًا أن الديموقراطية غالية لثمن، ولكن هذه المرة هي الغالبة.

وأضاف: "لا يمكن تفريقنا، ويرعانا الله، وسنعمل على استعادة أسس الديموقراطية ووحدتنا، ونحن شعب طيب، ولكن الطريق لا يزال أمامنا طويلًا، وعلينا الكثير لكي ننجزه".

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