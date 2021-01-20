بايدن بعد تنصيبه رئيسًا لأمريكا: اليوم نحتفل بالنصر

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، عقب حلف اليمين الدستوري وتنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية،: "هذا هو يوم الولايات المتحدة، ويوم الديموقراطية، ويوم التجديد والأمل، يوم للتاريخ".



وتابع "بايدن"،: "اليوم نحتفل بالنصر، ليس نصر مرشح بل نصر قضية الديموقراطية وإرادة المواطنين، والولايات المتحدة قادرة دائمًا على التحدي"، مؤكدًا أن الديموقراطية غالية لثمن، ولكن هذه المرة هي الغالبة.



وأضاف: "لا يمكن تفريقنا، ويرعانا الله، وسنعمل على استعادة أسس الديموقراطية ووحدتنا، ونحن شعب طيب، ولكن الطريق لا يزال أمامنا طويلًا، وعلينا الكثير لكي ننجزه".



