محمد محمود عبد العزيز يستعيد ذكريات مسلسل "الأب الروحي"

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
استعاد الفنان محمد محمود عبد العزيز ذكريات مسلسله "الأب الروحي" وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب محمد محمود عبد العزيز تعليقا قائلا: " شخصية {نوح} مع خاتم عيلة العطار من ملحمة الأب الروحى، والله واحشنى..(اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا)".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد محمود عبد العزيز شارك مؤخرا في مسلسل "قيد عائلي" مع عدد من الفنانين منهم عزت العلايلي وصلاح عبدالله وبوسى وميرڤت أمين، بالإضافة إلى منة فضالى، ريم البارودى، ميريهان حسين محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون.
محمد محمود عبد العزيز يستعيد ذكريات مسلسل "الأب الروحي"
محمد محمود عبد العزيز يستعيد ذكريات مسلسل "الأب الروحي"

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