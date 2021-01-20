عبدالمنعم سعيد: "بايدن" سيحاول إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل "ترامب" (فيديو)

Advertisements

قال عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن تولي بايدن لرئاسة الولايات المتحدة حالة خاصة بعد ترامب، الذي سار على نهج مختلف عن رؤساء أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية.



وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن جو بايدن سيحاول إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل ترامب، مشيرا إلى أن بايدن يريد التنافس مع الصين لا الصراع معها، كما أن قضية الاحتباس الحراري سيكون لها النصيب الأكبر من قراراته خلال الفترة المقبلة.



وتوقع أن يكون بايدن متواضعًا في التعامل مع دول الشرق الأوسط، لافتا إلى أن واشنطن ستعود إلى الاتفاق النووي مع إيران.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها 16 جهاز استخبارات، يستمد منها بايدن المعلومات وخاصة قضية الإرهاب.

