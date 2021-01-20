يوفنتوس يعلن تعافى نجم الفريق من كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، تعافي النجم الكولومبي خوان كوادرادو، من الإصابة بفيروس كورونا، وذكر أنه سيتواجد مع الفريق، الليلة، أمام نابولي، في كأس السوبر الإيطالي.

 

وجاء في بيان نادي السيدة العجوز على موقعه الرسمي: "خضع خوان كوادرادو، وفقًا للبروتوكول المتبع، لاختبار فيروس كورونا، وجاءت نتيجة الإختبار سلبية، وبالتالي تعافى اللاعب ولم يعد خاضعًا لنظام العزل، وخلال اليوم سيكون مع الفريق في معسكره التدريبي بمدينة (ريجيو إيميليا)، إستعداداً لمباراة الليلة".

 

عودة كوادرادو خبر مهم للمدير الفني لليوفي أندريا بيرلو، الذي لن يكون بمقدوره الاعتماد على ديميرال بسبب إصابة عضلية، ودي ليخت وأليكس ساندرو المصابين بفيروس كورونا ويتواجدان في الحجر الصحي.

 

وفي المجموع، أصيب 8 من لاعبي يوفنتوس منذ بداية الوباء، وهم, ديبالا، ورونالدو، وماكيني، وساندرو، ودي ليخت، وكوادرادو، واللاعبين السابقين ماتويدي، وروجاني.

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